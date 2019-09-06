Россия готова отстаивать правоту по «крымскому делу»

Минюст готов отстаивать правоту России по «крымскому делу» в ЕСПЧ

"Наша позиция в том, что РФ действовала в соответствии с международным законодательством, не нарушала никаких норм международного права, не нарушала ничьих интересов. Наша позиция сформирована, мы ее отстаиваем. Сформирована серьезная команда адвокатов, так что будем отстаивать свою правоту", — сказал Коновалов в кулуарах Восточного экономического форума.

Жалоба Украины против РФ о якобы нарушениях прав человека в Крыму — один из пяти поданных Киевом в ЕСПЧ исков. Ее рассмотрение изначально назначили на 27 февраля, но потом перенесли на неопределенный срок. Позже СМИ, ссылаясь на заместителя министра юстиции Украины Ивана Лещину сообщили, что Страсбургский суд назначил заседание по этому иску на 11 сентября.

Ранее и.о. председателя украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявляла, что украинские власти придумывают информацию об ущемлении прав человека в Крыму вместо того, чтобы заниматься решением своих внутренних проблем. Она напомнила, что на самой Украине уже несколько лет длится вооруженный конфликт и по-настоящему ущемляются права человека.