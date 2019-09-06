Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минюст готов отстаивать правоту России по «крымскому делу» в ЕСПЧ 

РИА Новости 42 минуты назад
Россия готова отстаивать правоту по «крымскому делу»
Фото: РИА Новости
Российский Минюст сформировал серьезную команду адвокатов и готов отстаивать правоту РФ при рассмотрении Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) украинской жалобы по Крыму, сообщил РИА Новости глава министерства Александр Коновалов.
"Наша позиция в том, что РФ действовала в соответствии с международным законодательством, не нарушала никаких норм международного права, не нарушала ничьих интересов. Наша позиция сформирована, мы ее отстаиваем. Сформирована серьезная команда адвокатов, так что будем отстаивать свою правоту", — сказал Коновалов в кулуарах Восточного экономического форума.
Жалоба Украины против РФ о якобы нарушениях прав человека в Крыму — один из пяти поданных Киевом в ЕСПЧ исков. Ее рассмотрение изначально назначили на 27 февраля, но потом перенесли на неопределенный срок. Позже СМИ, ссылаясь на заместителя министра юстиции Украины Ивана Лещину сообщили, что Страсбургский суд назначил заседание по этому иску на 11 сентября.
Ранее и.о. председателя украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявляла, что украинские власти придумывают информацию об ущемлении прав человека в Крыму вместо того, чтобы заниматься решением своих внутренних проблем. Она напомнила, что на самой Украине уже несколько лет длится вооруженный конфликт и по-настоящему ущемляются права человека.
Последние новости
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Александр Коновалов , ЕСПЧ , Минюст РФ , РИА Новости , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве предложили вооружить бабушек для защиты от РФ
В Киеве предложили вооружить бабушек для защиты от РФ
«Камушками»: в Киеве нашли способ «запугать» Россию
«Камушками»: в Киеве нашли способ «запугать» Россию72
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США176
«Мои деньги»: Волочкова разнесла любовниц экс-мужа
«Мои деньги»: Волочкова разнесла любовниц экс-мужа4
«Ходить боятся»: назван самый опасный город России
«Ходить боятся»: назван самый опасный город России15
Видео
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение