Зеленского позвали в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.
"Всем украинским политикам следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет. Чем быстрее они к этому придут — тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите — хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым24".
Он добавил, что политики на Украине пока не понимают, что решение на референдуме было цивилизационным выбором крымчан. Аксенов также оговорился, что решение о приглашении Зеленского совершить поездку в Крым принимает не он, а министерство иностранных дел России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".