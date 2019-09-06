Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым и признать выбор его жителей 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
Зеленского позвали в Крым
Фото: Reuters
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.
"Всем украинским политикам следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет. Чем быстрее они к этому придут — тем легче будет Украине и нам. Что касается Зеленского … у них квартира тут своя в Ялте, давайте, приезжайте, посмотрите, что тут происходит, задайте вопросы людям и спросите — хотят ли они назад в Украину, услышьте ответ и соответственно примите ответ, сделайте так, как хотят крымчане", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым24".
Он добавил, что политики на Украине пока не понимают, что решение на референдуме было цивилизационным выбором крымчан. Аксенов также оговорился, что решение о приглашении Зеленского совершить поездку в Крым принимает не он, а министерство иностранных дел России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Последние новости
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Сергей Аксенов , Владимир Зеленский , МИД , ООН , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США3
Евросоюз опять оттолкнул Украину
Евросоюз опять оттолкнул Украину214
Призвавшую вернуть Крым Собчак разнесли в Госдуме
Призвавшую вернуть Крым Собчак разнесли в Госдуме518
Топ-менеджеру «Ростеха» грозит 10 лет тюрьмы в США
Топ-менеджеру «Ростеха» грозит 10 лет тюрьмы в США2
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября97
Видео
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Минобороны выступило с заявлением
00:35
Минобороны выступило с заявлением
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение