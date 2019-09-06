Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин намерен посетить космодром Восточный 

RT на русском + ещё 5 3 часа назад
Путин посетит космодром Восточный
Фото: ТАСС
Российский лидер Владимир Путин намерен посетить после завершения рабочей программы во Владивостоке космодром Восточный. Об этом сообщила пресс-служба президента России.
«Президент осмотрит введенные в эксплуатацию сооружения, в частности стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2», а также строящиеся объекты: стартовый комплекс ракет тяжелого класса «Ангара» и город Циолковский», — приводит ТАСС сообщение.
Также сообщается, что Путин намерен провести совещание по вопросам развития инфраструктуры космодрома.
Ранее Путин на пленарном заседании ВЭФ заявил, что допускает приход иностранных инвесторов на стратегические предприятия Дальнего Востока.
RT на русском: последние новости
Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8 Путин прокомментировал возможность восстановления России в G8 Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша о теракте 11 сентября
Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Владивосток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве предложили вооружить бабушек для защиты от РФ
В Киеве предложили вооружить бабушек для защиты от РФ
«Камушками»: в Киеве нашли способ «запугать» Россию
«Камушками»: в Киеве нашли способ «запугать» Россию72
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США176
«Мои деньги»: Волочкова разнесла любовниц экс-мужа
«Мои деньги»: Волочкова разнесла любовниц экс-мужа4
«Ходить боятся»: назван самый опасный город России
«Ходить боятся»: назван самый опасный город России15
Видео
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение