В Госдуме отреагировали на заявление Собчак о Крыме

«Собчак выражает то, что на уме у значительной части российской компрадорской элиты, находящейся в том числе и во власти. Они хотят любой ценой помириться не столько с Украиной, сколько с Западом, чтобы опять свободно ездить за границу, учить там своих детей и свободно иметь там недвижимость. Для этого они готовы пожертвовать чем угодно — и национальными интересами страны, и жизнями русский людей, которые живут в Крыму, и территорией РФ», — заявил Емельянов журналистам Regnum.

По словам парламентария, такие заявления направлены на то, чтобы выстроить отношения с западными странами в личных интересах. Емельянов уверен, что с такими высказываниями и идеями надо бороться, а именно не допускать лиц и силы, которые за ними стоят, ни до СМИ, ни до политической арены в целом.

Ранее в эфире украинской радиостанции «НВ» Ксения Собчак заявила, что передача Крыма Украине невозможна при нынешней политике России, что, по ее мнению, является правильным решением. Ранее Собчак неоднократно высказывала свою позицию по Крыму. В частности, в предвыборной кампании Собчак есть пункт, гласящий, что «возрождение демократии в России невозможно без решения вопроса о Крыме», а «Крым, согласно международному праву, является территорией Украины».