Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, что Путин предупреждал Буша об угрозе нападения 11 сентября

"За два дня до атак Путин позвонил президенту Бушу, чтобы предупредить, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана, — пишет Биби. — Затем, в сам день 11 сентября, Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Белый дом, чтобы выразить сочувствие и поддержку".

Официальная информация

10 сентября 2001 года на сайте Кремля была размещена информация о телефонном контакте Путина и Буша, но отмечалось, что он состоялся по инициативе американской стороны. Согласно сообщению, лидеры обсуждали подготовку к предстоящей личной встрече на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шанхае. "Было выражено удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений, а также интенсивностью осуществляемых на различных уровнях контактов в военно-политической, экономической и других сферах сотрудничества", — говорилось, в частности, в тексте.

Следующий разговор президентов состоялся непосредственно после событий 11 сентября: Путин позвонил Бушу со словами поддержки. Он также в тот же день направил в адрес президента США телеграмму с выражением соболезнований и солидарности и выступил с телеобращением по поводу терактов.

Еще один телефонный разговор российского и американского лидеров на ту же тему состоялся 12 сентября.

Запоздалое признание

Буш в день терактов находился в поездке по стране и в столицу вернулся не сразу. После трагедии в США бурно обсуждался вопрос о том, какой информацией о террористических угрозах власти страны располагали заранее и почему не было принято достаточных мер для обеспечения безопасности.

Гораздо позднее, в 2011 году, бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в своих мемуарах рассказала, что еще на российско-американской встрече на высшем уровне в Любляне в июне 2001 года — за три месяца до сентябрьских событий — Путин предупреждал Буша об опасности, исходившей от боевиков международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ). По ее словам, российский лидер тогда говорил, что лишь "вопрос времени — как скоро это доведет до какой-нибудь большой беды". По признанию Райс, "Путин был прав", но американцы тогда не придали должного значения его словам, а списали их на "горький осадок, оставшийся у россиян" от войны 1980-х годов в Афганистане.

Книга Джорджа Биби "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы" вышла из печати в США 3 сентября.