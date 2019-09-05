Милонов обрушился на родителей дорого одетых школьников

Милонов предложил лишать прав родителей, одевающих детей в ЦУМе

Депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции НСН заявил , что родителей, одевающих своих детей в ЦУМе , необходимо лишать родительских прав. Таким образом парламентарий собирается ликвидировать расслоение по уровню достатка среди школьников.

Негодование Милонова вызвала рекламная акция столичного ЦУМа, приглашающего родителей за покупками к новому учебному году.

«Ботинки — 30 тысяч рублей, ранец — 30 тысяч… Это безобразие. Родителей, которые одевают своих детей в ЦУМе, нужно лишать родительских прав», — заявил депутат.

По его словам, в России должен быть принят «общенародно принятый стандарт школьной формы». При этом Милонов полагает, что в отличие от советского времени сегодня форма может состоять из нескольких комплектов одежды.

«Это необязательно только штанишки и рубашка. На выбор будут платья и передники, но это будет опрятно, даже, быть может, чуть торжественно», — отметил парламентарий.

Милонов уверен, что таким образом можно будет нивелировать «колоссальное расслоение в обществе по уровню материального достатка», которое в первую очередь ощущают дети.