Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов предложил лишать прав родителей, одевающих детей в ЦУМе 

Рамблер 23 минуты назад
Милонов обрушился на родителей дорого одетых школьников
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов на пресс-конференции НСН заявил, что родителей, одевающих своих детей в ЦУМе, необходимо лишать родительских прав. Таким образом парламентарий собирается ликвидировать расслоение по уровню достатка среди школьников.
Негодование Милонова вызвала рекламная акция столичного ЦУМа, приглашающего родителей за покупками к новому учебному году.
«Ботинки — 30 тысяч рублей, ранец — 30 тысяч… Это безобразие. Родителей, которые одевают своих детей в ЦУМе, нужно лишать родительских прав», — заявил депутат.
По его словам, в России должен быть принят «общенародно принятый стандарт школьной формы». При этом Милонов полагает, что в отличие от советского времени сегодня форма может состоять из нескольких комплектов одежды.
«Это необязательно только штанишки и рубашка. На выбор будут платья и передники, но это будет опрятно, даже, быть может, чуть торжественно», — отметил парламентарий.
Милонов уверен, что таким образом можно будет нивелировать «колоссальное расслоение в обществе по уровню материального достатка», которое в первую очередь ощущают дети.
Комментарии
Политика , Виталий Милонов , Госдума , ЦУМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чей Крым?» Собчак приехала в Киев и вызвала скандал
«Чей Крым?» Собчак приехала в Киев и вызвала скандал100
Минобороны выступило с заявлением
Минобороны выступило с заявлением118
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Российские спецназовцы погибли в Сирии394
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Российские подлодки вышли из строя в Сирии445
«Второй триместр»: Собчак поставили диагноз по фото
«Второй триместр»: Собчак поставили диагноз по фото1
Видео
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Почему на могиле Караченцова нет памятника
20:14
Почему на могиле Караченцова нет памятника
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес Другое
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Минобороны выступило с заявлением
00:35
Минобороны выступило с заявлением
Армия
Российские спецназовцы погибли в Сирии
04:55
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Армия Войска
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
01:36
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
В мире
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
00:52
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
В мире Статьи
Жена Гафта рассказала о его состоянии
00:27
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение