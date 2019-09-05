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Россия вышлет всех северокорейских рабочих к 22 декабря 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Россия высылает всех рабочих Северной Кореи
Фото: РИА Новости
Ни одного северокорейского рабочего не останется в России к 22 декабря 2019 года, сейчас их в стране менее 10 тысяч, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"К настоящему времени число находящихся в России граждан КНДР с рабочими визами сократилось многократно. Точной цифры я не имею, но она меньше десяти тысяч. После 22 декабря северокорейцев, пребывающих у нас по этим основаниям, не останется ни одного. Россия — ответственный член международного сообщества, она неукоснительно выполняет требования Совбеза ООН", — сказал Мацегора.
Ранее посол говорил РИА Новости, что с момента принятия в декабре 2017 года резолюции Совбеза ООН количество рабочих из Северной Кореи сократилось, раньше их было около 34 тысяч. Резолюция была принята в ответ на проведенные КНДР испытания баллистической ракеты, и в ней, в частности, содержится требование ко всем странам в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов.
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Комментарии1
Политика , Александр Мацегора , Совбез ООН , РИА Новости , КНДР
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