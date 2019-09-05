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«Это сговор»: россияне оценили ситуацию с отказом Польши от поставок «Газпрома» 

Рамблер 1 час назад
«Это сговор»: россияне оценили ситуацию с отказом Польши от поставок «Газпрома»
Фото: ТАСС
Россияне вновь приняли участие в опросе Аналитической службы Рамблера. В этот раз им был задан следующий вопрос: «С чем связан отказ польской нефтегазовой компании продлевать контракт с "Газпромом"?».
Большинство (51%) проголосовавших считают, что отказ связан с обычным сговором против России. По их мнению, сюрпризов стоит ждать и от других стран.
36% опрошенных уверены в том, что отказ связан исключительно с антипатией польской стороны к России.
10% россиян ответили иначе: «С тем, что им показалось невыгодным продолжение сотрудничества».
А 3% проголосовавших решили остаться в стороне от данного вопроса, поскольку политика их совершенно не интересует.
Всего в опросе приняли участие 9 849 человек.
Власти Польши заявили о планах полностью отказаться от поставок российского газа после завершения контракта с «Газпромом» в 2022 году. Как сообщает «Лента.ру», сжиженный природный газ (СПГ) обойдется Варшаве дороже, а российский газ даст ей шанс стать региональным хабом для Прибалтики и Восточной Европы на фоне их традиционно сложных отношений с Москвой.
Комментарии
Политика , Газпром , Польша
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