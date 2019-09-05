«Это сговор»: россияне оценили ситуацию с отказом Польши от поставок «Газпрома»

Россияне вновь приняли участие в опросе Аналитической службы Рамблера. В этот раз им был задан следующий вопрос: «С чем связан отказ польской нефтегазовой компании продлевать контракт с "Газпромом" ?».

Большинство (51%) проголосовавших считают, что отказ связан с обычным сговором против России . По их мнению, сюрпризов стоит ждать и от других стран.

36% опрошенных уверены в том, что отказ связан исключительно с антипатией польской стороны к России.

10% россиян ответили иначе: «С тем, что им показалось невыгодным продолжение сотрудничества».

А 3% проголосовавших решили остаться в стороне от данного вопроса, поскольку политика их совершенно не интересует.

Всего в опросе приняли участие 9 849 человек.

Власти Польши заявили о планах полностью отказаться от поставок российского газа после завершения контракта с «Газпромом» в 2022 году. Как сообщает «Лента.ру», сжиженный природный газ (СПГ) обойдется Варшаве дороже, а российский газ даст ей шанс стать региональным хабом для Прибалтики и Восточной Европы на фоне их традиционно сложных отношений с Москвой.