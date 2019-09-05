Песков рассказал о планах Путина поговорить с Зеленским

Песков: телефонный разговор Путина и Зеленского по теме обмена пока не планируется

Владимира Путина и Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Зеленского — пока не планируется. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков "Пока в планах нет", — ответил он на вопрос, планируется ли на ближайшие дни телефонный разговор российского и украинского президентов с целью финализировать решение по обмену удерживаемыми лицами. "Необходимые контакты [по этой теме] осуществляются", — добавил Песков. Ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума президент РФ сказал, что Москва и Киев подходят к финализации переговоров по обмену удерживаемыми лицами. Путин полагает, что предстоящий обмен будет масштабным, и это хороший шаг к нормализации отношений между странами. Позднее на встрече на ногах в кулуарах форума с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком , который, в частности, затронул тему украинских заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка, российский лидер отметил, что по этим фигурантам у Москвы "особая позиция". "Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях", — подчеркнул Путин в беседе с Медведчуком.