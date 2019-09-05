Facebook заблокировал Поклонскую за пост о Захарченко

Facebook заблокировал Поклонскую за пост в память Захарченко

Пост Поклонской в Facebook появился 31 августа. В нём депутат разместила фотографию Захарченко. В подписи к снимку она напомнила, что в этот день глава ДНР трагически погиб.

«Вечная память и народная любовь навсегда останутся с ним», — написала Поклонская (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим.).

О том, что публикация была удалена, а аккаунт заблокирован 5 сентября Поклонская сообщила в своём Telegram-канале. Действия администрации соцсети депутат назвала «политически заангажированным подходом и странной цензурой».

«Администрация соцсети в очередной раз показывает свою жёсткую политическую зависимость и демонстрирует основное правило сообщества — «никаких правил», — заявила Поклонская.

Бывший прокурор Крыма также отметила, что реакцию со стороны сотрудников соцсети расценивает как «трусость и страх перед фамилией человека, погибшего как герой за свою Родину».