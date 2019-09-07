Конгресс против: в США призвали не возвращать Россию в G7

В американский конгресс был внесен законопроект, в котором звучит призыв к лидерам стран «большой семерки» отказаться от возвращения России к переговорному процессу. По мнению автора документа, Россия «оккупировала» украинскую территорию и «атакует демократии во всем мире». При этом Москва может вернуться в формат, если откажется от подобных действий, считает политик.

В американский конгресс членом Демократической партии Альбио Сайресом был внесен законопроект против возвращения к формату G8, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что Москва сможет вернуться к переговорам в составе клуба только в том случае, если будет соблюдать определенные условия. В частности, по мнению конгрессмена, Россия «оккупировала» территорию Украины и совершает «атаки на демократии во всем мире». Для участия в формате «большой семерки» правительство страны, отметил демократ, должно отказаться от подобных действий.

«Палата представителей США призывает всех лидеров «группы семи» выступить против возвращения России», — говорится в тексте документа.

В то же время Сайрес считает, что президент США Дональд Трамп , поддерживая восстановление формата G8, идет против принятых в Соединенных Штатах законов и консенсуса международного сообщества. Помимо этого, конгрессмен уверен, что американский лидер своими действиями ослабляет переговорную позицию Вашингтона.

Япония, Франция, Великобритания и В настоящее время в G7 входят Германия , США, Канада Италия . В 1998 году этот формат расширился до «большой восьмерки» за счет присоединения российской стороны. Однако в 2014 году Россия вышла из состава клуба, так как его участники провели переговоры без ее участия из-за решения жителей Крыма вернуться в состав России.

5 сентября российский лидер Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил, в частности, вопрос присоединения России к «семерке», передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря японского министерства иностранных дел Такэси Осуга.

В то же время Абэ не стал рассказывать во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке о том, что американский лидер говорил на недавно состоявшемся саммите клуба лидеров семи стран.

«Что касается «большой семерки», то раньше была «большая восьмерка». Президент [РФ] Владимир Путин был ее членом и хорошо знает, что в рамках этого формата можно цитировать только себя, поэтому я не могу сказать, что там говорил президент [США] Дональд Трамп», — так ответил японский премьер на просьбу модератора рассказать о том, что именно американский лидер говорил на недавнем саммите, касаясь вопроса российского возвращения в переговорный процесс.

Тем не менее Абэ отметил, что «Россия играет важную роль в решении международных вопросов».

Несколькими днями ранее, 30 августа, премьер-министр немецкой федеральной земли Бранденбург социал-демократ Дитмар Войдке сказал в разговоре с ТАСС, что европейским странам и США необходим диалог с Россией для того, чтобы восстановить утраченное доверие.

«Европа и США нуждаются в диалоге с Россией. Именно сейчас — после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это актуально. Хорошо, что вновь существует возможность поддерживать диалог в рамках совета Россия — НАТО или Совета Европы», — уверен немецкий политик.

Он обратил внимание, что сторонам «нужно смотреть друг другу в глаза» и обсуждать насущные проблемы. Только при таком взаимодействии появится доверительная база, отметил Войдке. При этом он добавил, что при помощи упреков добиться этого не удастся.

«Было бы хорошо, если бы Россия выполнила условия для возвращения в формат G8», — сказал он.

Социал-демократ считает, что это отвечает интересам стран-участниц формата. Однако сначала, подчеркнул политик, необходимо добиться «видимого прогресса» в реализации минских соглашений по урегулированию на Украине.

Это же условие ранее на полях саммита, который проходил с 24 по 26 августа в Биаррице, назвала и канцлер Германии Ангела Меркель

«Мы обсуждали тему России и Украины, были разные мнения. Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации «Минска» для того, чтобы снова запустить переговоры об участии России в формате G7», — заявила Меркель по итогам проведения переговоров.

Подобного мнения придерживается и французский лидер Эмманюэль Макрон , который посчитал возвращение к формату «большой восьмерки» без решения проблемы Крыма и Украины стратегической ошибкой. Приглашение Москвы без всяких условий может быть воспринято как признак слабости, отмечал президент республики.

Однако Дональд Трамп в свою очередь выступил за возращение России в переговорный процесс этого формата. По его мнению, это «было бы выгодно в контексте многих вопросов в мире». «Я думаю, это возвращение будет носить позитивный характер», — приводит слова американского главы издание Bloomberg.

Минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

Основной задачей соглашений стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. При этом с их реализацией связан вопрос снятия европейских санкций с России. В то же время Москва неоднократно указывала, что власти Украины отказываются от выполнения своей части договоренностей.