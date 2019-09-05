Путин оценил возможность восстановления G8

Президент России Владимир Путин заявил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», но считает, что эпоха Запада подходит к концу.

На Восточном экономическом форуме речь зашла о теме возвращения России в G8. Модератор дискуссии, журналист Сергей Брилев поинтересовался у Путина, поедет ли тот на следующий саммит, если поступит такое приглашение.

«Куда?» — уточнил российский лидер, передает ТАСС.

И получил ответ, что следующая встреча лидеров «восьмерки» должна пройти в США.

«В свое время очередная «восьмерка» должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады», — заверил Путин.

Президент отметил, что любые форматы отношений между странами идут на пользу, даже если диалог ведется на повышенных тонах, передает РИА «Новости».

В то же время глава государства обратил внимание, что лидерство Запада заканчивается.

«Я не могу представить международную организацию, работающую без Индии и Китая», — уточил Путин.

Он также предположил, что к формату могла бы присоединиться Турция.

В свою очередь присутствующий на форуме глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что поднимал на последней встрече G7 во Франции тему возвращения России к формату «Большой восьмерки».