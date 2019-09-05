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Путин оценил возможность восстановления G8 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», но считает, что эпоха Запада подходит к концу.
На Восточном экономическом форуме речь зашла о теме возвращения России в G8. Модератор дискуссии, журналист Сергей Брилев поинтересовался у Путина, поедет ли тот на следующий саммит, если поступит такое приглашение.
«Куда?» — уточнил российский лидер, передает ТАСС.
И получил ответ, что следующая встреча лидеров «восьмерки» должна пройти в США.
«В свое время очередная «восьмерка» должна была состояться в России. Мы открыты, если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады», — заверил Путин.
Президент отметил, что любые форматы отношений между странами идут на пользу, даже если диалог ведется на повышенных тонах, передает РИА «Новости».
В то же время глава государства обратил внимание, что лидерство Запада заканчивается.
«Я не могу представить международную организацию, работающую без Индии и Китая», — уточил Путин.
Он также предположил, что к формату могла бы присоединиться Турция.
В свою очередь присутствующий на форуме глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что поднимал на последней встрече G7 во Франции тему возвращения России к формату «Большой восьмерки».
Напомним, президент США Дональд Трамп допустил воссоединение G8 с участием России. В Кремле заявили, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для России самоцелью.
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Комментарии130
Политика , Видео , Восточный экономический форум , Синдзо Абэ , Сергей Брилев , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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