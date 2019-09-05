Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне

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Путин: Доброе слово и Smith & Wesson действуют гораздо эффективнее 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Президент Владимир Путин заявил, что на процесс заключения мирного договора с Японией влияют вопросы безопасности и интересы третьих стран, в том числе США.
«Есть масса вопросов, связанных с заключением мирного договора. Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению для нас», — сказал Путин, передает РИА «Новости».
По его словам, это вопросы военного, оборонного характера, а также вопросы безопасности. В данной ситуации, отметил президент, следует учитывать позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США.
В этой связи президент напомнил известное высказывание, приписываемое американскому гангстеру Аль Капоне.
«А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие, что, напомню, они родились еще в 20-30-е годы: «Доброе слово — это хорошо, доброе слово и Smith & Wesson (американская компания, производитель огнестрельного оружия — прим. ВЗГЛЯД) действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово». Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать», — отметил Путин.
В то же время президент отметил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией.
«На первый взгляд, казалось бы, это так просто, на самом деле, вся эта проблема досталась нам из прошлого, но мы, действительно, и я, и Синдзо, мы хотим ее решить. И как бы сложно это не было, на основе декларации 56 года, как премьер сказал, будем двигаться в направлении полноценного урегулирования наших отношений, будем стремиться к заключению мирного договора», — сказал Путин.
Ранее в четверг глава японского правительства Синдзо Абэ заявил, что Москве и Токио больше нельзя медлить с заключением мирного договора. Абэ отметил, что провел уже 27 двусторонних встреч с президентом России, и таким образом «съел вместе с ним пуд соли».
В четверг Путин на встрече с Абэ заявил, что отношения России и Японии стабильны и динамично развиваются, а достигнутые договоренности двух стран реализуются.
Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. На состоявшихся в конце июня в японском городе Осака российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения.
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Политика , Видео , Восточный экономический форум , Синдзо Абэ , Владимир Путин , РИА Новости , Япония
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