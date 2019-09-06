Милонов набросился на покупателей ЦУМа

Виталий Милонов. Одежда из ЦУМа на одних детях ранит других, поэтому родителей первых следует лишать родительских прав. Об этом, как сообщает «СтарХит», заявил депутат Госдумы

В ходе пресс-конференции в Москве парламентарий посетовал на дороговизну детской одежды, которая продается в ЦУМе.

«Ботинки — 30 тысяч рублей, ранец — 30 тысяч. Безобразие!» — считает он.

По мнению единоросса, подобная одежда на одних школьниках ранит других тем, что родители последних не могут позволить себе покупку такой. В этой связи Милонов предложил путем национального голосования утвердить единый стандарт школьной формы, а затем ввести его в школах.

Депутат высказал мнение, что единая форма должна быть лаконичной, строгой и торжественной, может различаться в зависимости от специфики региона, а также выразил уверенность, что ее цена должна определяться государством исходя из себестоимости и, таким образом, быть минимальной.