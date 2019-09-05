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Путин назвал пользу протестов молодежи 

Lenta.ru + ещё 23 4 часа назад
Путин назвал пользу протестов молодежи
Фото: РИА Новости
Молодежь имеет право на протестные акции, иногда это приводит к позитиву, так как встряхивает власть. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума, передает РИА Новости в четверг, 5 сентября.
«Люди имеют право на выражение своей точки зрения», — подчеркнул он.
При этом глава государства указал на необходимость действовать в рамках действующего законодательства.
19 августа российский лидер впервые прокомментировал массовые акции протеста в столице, в том числе несанкционированныекоторые, которые проходят с конца июля из-за избирательной кампании в Мосгордуму. Президент заявил, что граждане имеют право на мирные протесты, но никто не может нарушать закон и доводить ситуацию до столкновений.
Столичный избирком отказал в регистрации ряду оппозиционных кандидатов из-за различных нарушений при сборе подписей, в частности, некоторые указали в документах фамилии уже умерших людей.
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Комментарии8
Политика , Владимир Путин , Мосгордума , РИА Новости
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