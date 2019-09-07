Путин выдвинул требование к строителям Восточного

Путин потребовал соблюдать все сроки строительства космодрома Восточный

Работы на космодроме «Восточный» должны быть завершены в срок. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития космонавтики. Он также призвал «Роскосмос» обеспечить конкурентоспособные качество и стоимость продукции. В свою очередь, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с «Восточного» осуществят пять космических пусков.

Президент России Владимир Путин потребовал соблюсти все сроки по строительству и развитию космодрома «Восточный». Он также призвал чиновников более ответственно подойти к вопросу организации работ.

«Безусловно, работа по развитию космодрома предстоит очень серьёзная, большая, объёмная. Жду от вас более ответственного и динамичного темпа, более ответственного отношения к организации работы. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе — первого полёта с использованием ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — сказал Путин во время совещания на космодроме.

Глава государства подчеркнул, что запуск сверхтяжёлой ракеты-носителя с «Восточного» должен произойти в 2028 году. В то же время техническое состояние космодрома должно быть обеспечено на самом высоком техническом уровне и отвечать «современным требованиям и стандартам», отметил российский лидер.

«С космодрома «Восточный» уже произведено пять пусков. Теперь мощности «Восточного» могут и, хочу это подчеркнуть, должны быть загружены более серьёзным образом. Знаю, что такие планы у «Роскосмоса» на следующий год есть, только что об этом мы говорили с руководителем «Роскосмоса», — добавил Путин.

Президент напомнил, что «Восточный» и расположенный поблизости город Циолковский «должны войти в число „точек роста“ Дальнего Востока, способствовать укреплению кадрового потенциала этого региона».

«Много вопросов, требующих моего вмешательства»

Напомним, строительство космодрома «Восточный» началось в 2012 году. Первые пуски были осуществлены 28 апреля 2016 года — с «Восточного» на орбиту вывели три спутника. В 2019 году закончилось строительство первой очереди, на данный момент возводится вторая и третья. В 2022 году планируется запуск перспективного пилотируемого корабля «Федерация».

При этом сроки окончания строительства постоянно переносились из-за различных проблем. Как отметил Путин перед посещением космодрома, есть множество вопросов, которые нуждаются в личном участии главы государства.

«Нужно ещё немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение», — сказал он в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.

Вторая очередь космодрома «Восточный» представляет из себя инфраструктуру для запуска ракет семейства «Ангара». По словам главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, строительство стартового стола опережает график на 1,5 месяца.

«Полтора месяца у нас идёт опережение», — сказал он в ходе совещания с Путиным.

Также Рогозин сообщил, что число рабочих, занятых на строительстве, будет увеличено почти в 10 раз — с примерно 600 до 5 тыс.

«На сегодняшний момент на стройке работают 615 специалистов-бетонщиков… Мобилизация будет происходить дальше. К концу сентября мы получим 2,2 тыс. рабочих. Пик мобилизации трудовых ресурсов — это будет лето следующего года — до 5 тыс.» — сказал он.

При этом всего на 2020 год запланированы пять космических пусков с «Восточного», сообщил Рогозин.

«Обратить внимание на себестоимость»

В ходе совещания затрагивались также и вопросы развития российской космонавтики в целом. По словам Путин, главный приоритет должен быть отдан конкурентоспособности отечественной техники «как по техническим характеристикам, так и по цене».

«Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями «Роскосмоса», а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и самих пусков, обеспечив при этом абсолютное качество и, безусловно, абсолютную надёжность. Это приоритет номер один для всей нашей космической отрасли», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в конкурентной борьбе за освоение космоса участвуют множество стран, а потому для сохранения лидерских позиций России необходимо «быть на шаг впереди» и предлагать перспективные технические решения.

«В числе приоритетов здесь — создание ракеты-носителя нового поколения среднего класса. Предполагаемый срок начала её лётных испытаний — 2022 год. Она необходима для запусков автоматических космических аппаратов на околоземную орбиту, а также как ключевой элемент в создании ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — обратился Путин к присутствующим.

Рогозин рассказал о реализации трёх проектов — пилотируемого корабля «Федерация», ракете «Ангара» и межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Так, пилотируемый корабль после запуска в серию будет называться «Орёл».

«Название корабля я сегодня вам скажу — «Орёл», это название первого военного парусного корабля, — сказал Рогозин. — Президентом эта идея поддержана».

Вторая ракета семейства «Ангара» будет передана Минобороны до конца этого года, сообщил глава «Роскосмоса». Ещё два таких ракетоносителя будут переданы в 2020 году. Первый и на данный момент последний пуск «Ангары» был совершён в декабре 2014 года.

Что касается «Сармата», то военное подразделение «Роскосмоса» соблюдает график в вопросах его разработки, отметил Рогозин.

«Могу вам сказать, что мы идём в графике, и завод-производитель, и соответствующее конструкторское бюро, и «Роскосмос». Ситуация под полным контролем, военный блок «Роскосмоса» отвечает за этот проект головой, поскольку он связан со стратегической безопасностью страны. Мы в графике», — подчеркнул глава госкорпорации.

В целом, по словам Рогозина, Владимир Путин одобрил выбранное «Роскосмосом» направление развитие.