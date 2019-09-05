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Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
В рамках Восточного экономического форума президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Прямую трансляцию встречи вел телеканал "Россия 24".
"Малайзия — наш приоритетный партнер в Азии", — отметил президент РФ. Он заявил, что рад, что отношения России и Малайзии "развиваются позитивно". "Надеюсь встречи в рамках форума будут полезны и позитивны", — сказал Владимир Путин.
"Мы видим интерес в том, чтобы организовать университеты в авиакосмической области, — сказал, в свою очередь, малайзийский премьер Мохамад. — Мы заинтересованы в получении доступа к российским технологиям, в том числе и космическим. Со своей стороны мы можем способствовать увеличению присутствия РФ в Азии. Мы всегда стараемся сохранить баланс интересов для тех стран, которые заинтересованы в инвестициях". Мохамад рассказал, что ранее Малайзия получала инвестиции в основном с Запада, однако теперь ситуация изменилась: инвестиции идут из Китая. Для России это направление также может быть интересно, сказал премьер.
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Комментарии5
Политика , Видео , Владимир Путин , Малайзия
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