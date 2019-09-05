Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

«Это уже заезженная пластинка. Но фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.