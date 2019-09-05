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Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС 

RT на русском + ещё 1 30 минут назад
«Это уже заезженная пластинка»
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
«Это уже заезженная пластинка. Но фарс заключается в том, что все уже даже не в кулуарах, а публично, говорят о том, что это деструктивно, а, по сути, разорительно для самого Евросоюза», — цитирует ТАСС Захарову.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.
Позднее бывший украинский президент Пётр Порошенко также заявил, что в ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
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Политика , Петр Порошенко , Мария Захарова , МИД , ЕС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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