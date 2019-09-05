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МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Москва предлагает Токио перейти на полностью безвизовый режим. Об этом заявил ТАСС в четверг заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян. "Это шаг в правильном направлении, но, безусловно, недостаточный. Предлагаем нашим японским соседям вести дело к полной отмене визового режима", — сказал он.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл во Владивосток накануне. В четверг он примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС — генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.
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Комментарии2
Политика , Видео , В мире , Япония и Россия , Синдзо Абэ , Игорь Моргулов , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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