Лавров объяснил, почему Китай не является старшим братом России

По его словам, такими категориями российского-китайские отношения характеризовать не следует.

"Всегда есть желание получить какую-то пользу, но если хочешь эту пользу получить через отношения с партнером, ты должен понять, что ты можешь дать ему взамен", — заявил Лавров.

Он уточнил, что такие отношения предполагают компромиссы и поиск консенсуса, что и наблюдается в отношениях между Москвой и Пекином, которые вышли на беспрецедентно высокий уровень. Они включают стратегическое взаимодействие и многоплановое партнерство и не являются предметом диктата.

Ранее Лавров заявил о готовности возобновить диалог с Соединенными Штатами в удобном для них формате.