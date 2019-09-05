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Лавров объяснил, почему Китай не является старшим братом России 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Почему Китай не является старшим братом России
Фото: ТАСС
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров объяснил, почему неправильно называть КНР страшим братом России. Об этом он сказал в интервью "Известиям".
По его словам, такими категориями российского-китайские отношения характеризовать не следует.
"Всегда есть желание получить какую-то пользу, но если хочешь эту пользу получить через отношения с партнером, ты должен понять, что ты можешь дать ему взамен", — заявил Лавров.
Он уточнил, что такие отношения предполагают компромиссы и поиск консенсуса, что и наблюдается в отношениях между Москвой и Пекином, которые вышли на беспрецедентно высокий уровень. Они включают стратегическое взаимодействие и многоплановое партнерство и не являются предметом диктата.
Ранее Лавров заявил о готовности возобновить диалог с Соединенными Штатами в удобном для них формате.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , газета "Известия" , Китай
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