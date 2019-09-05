«Вводят санкции на ровном месте»: Лавров о США

Лавров заявил, что США вводят антироссийские санкции «на ровном месте»

Сергей Лавров. Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном в том формате, который удобен США на данном этапе, однако с американской стороны следуют лишь отрицательные сигналы, а санкции вводятся уже "на ровном месте", заявил в четверг глава МИД РФ

"Отношения (России и США — ред.) сильно подорваны. Это процесс, продолжается… К сожалению, несмотря на многократно подтвержденные президентом США (Дональдом — ред.) Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит", — сказал Лавров в интервью "Известиям".

По его словам, в отношениях Москвы и Вашингтона сохраняется достаточно низкая динамика.

"Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте. Это вступает в противоречие с тем настроем, который постоянно проецирует сам президент США", — констатировал глава МИД РФ.

Лавров отметил при этом, что Москва "не набивается в друзья", но "всегда готова отношения возобновлять в тех форматах, в которых это комфортно делать на данном этапе Соединенным Штатам".