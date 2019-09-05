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Лавров заявил, что США вводят антироссийские санкции «на ровном месте» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
«Вводят санкции на ровном месте»: Лавров о США
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Москва готова возобновить диалог с Вашингтоном в том формате, который удобен США на данном этапе, однако с американской стороны следуют лишь отрицательные сигналы, а санкции вводятся уже "на ровном месте", заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отношения (России и США — ред.) сильно подорваны. Это процесс, продолжается… К сожалению, несмотря на многократно подтвержденные президентом США (Дональдом — ред.) Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит", — сказал Лавров в интервью "Известиям".
По его словам, в отношениях Москвы и Вашингтона сохраняется достаточно низкая динамика.
"Наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, даже не удосуживаясь приводить какие-то аргументы, просто на ровном месте. Это вступает в противоречие с тем настроем, который постоянно проецирует сам президент США", — констатировал глава МИД РФ.
Лавров отметил при этом, что Москва "не набивается в друзья", но "всегда готова отношения возобновлять в тех форматах, в которых это комфортно делать на данном этапе Соединенным Штатам".
"Отмечу, что худо-бедно каким-то способом возобновляется контртеррористический диалог. Мы давным-давно предлагаем американцам создать диалог по кибербезопасности, учитывая, что в этой сфере количество небылиц нагромождается абсолютно беспрецедентно. Но пока внятной реакции нет", — резюмировал российский министр.
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Комментарии1
Политика , Сергей Лавров , МИД , газета "Известия" , Москва , США
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