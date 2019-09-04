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В Совфеде оценили приглашение России к работе в СЦКК 

РИА Новости 6 часов назад
В Совфеде оценили приглашение России к работе в СЦКК
Фото: РИА Новости
Сенатор от Крыма Сергей Цеков положительно оценил инициативу Киева, предложившего России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), отметив, что это шаг вперед в мирном урегулировании в регионе.
Россия вышла из состава Совместного центра в 2017 году из-за невозможности Украины обеспечить безопасные условия работы российским представителям.
"Известно, что киевская сторона не создала необходимых условий для безопасной работы наших представителей в Центре, бойкотировала их деятельность", — сказал Цеков РИА Новости в среду.
По его словам, то, что Киев вновь поднял вопрос об участии России в работе СЦКК — это "хорошее предложение, шаг вперед в мирном урегулировании на Донбассе".
По мнению законодателя, нужно тщательно обсудить эту инициативу и при создании всех условий для полноценной и безопасной работы представителей РФ можно вернуться к деятельности в рамках Совместного центра. Цеков подчеркнул, что "самое главное сегодня — прекратить огонь на Донбассе".
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Комментарии1
Политика , Сергей Цеков , Совет Федерации , РИА Новости , Киев
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