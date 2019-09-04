Глава Крыма оправдался за езду на мотоцикле без шлема перед школьниками

Аксёнов подчеркнул, что езда без шлемов в той ситуации не была нарушением правил дорожного движения.

«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали", — заявил глава Крыма.

При этом Аксёнов отметил, что во время поездки успел обсудить с президентом «актуальные вопросы жизнедеятельности республики».