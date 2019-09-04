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Глава Крыма оправдался за езду на мотоцикле без шлема перед школьниками 

Рамблер 1 час назад
Глава Крыма Сергей Аксёнов в прямом эфире телеканала «Крым24», где вопросы ему задавали дети, объяснил, почему не надел шлем во время поездки с президентом России Владимиром Путиным на мотоцикле и о чём разговаривал с главой государства, сообщает РИА Новости.
Аксёнов подчеркнул, что езда без шлемов в той ситуации не была нарушением правил дорожного движения.
«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали", — заявил глава Крыма.
При этом Аксёнов отметил, что во время поездки успел обсудить с президентом «актуальные вопросы жизнедеятельности республики».
«Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он все запоминает, и когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения», — подчеркнул политик.
Комментарии10
Политика , Видео , Сергей Аксенов , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Крым
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