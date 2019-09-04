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Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема 

РИА Новости 32 минуты назад
Аксенов объяснил поездку с Путиным на мотоцикле без шлемов
Фото: РИА Новости
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов провел вечером в среду прямой эфир на телеканале "Крым24", отвечая на вопросы детей. Мальчик в студии спросил Аксенова, о чем они говорили с президентом Владимиром Путиным во время поездки на мотоцикле на байк-шоу и почему они ехали без шлемов.
"Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали", — сказал Аксенов.
Он также рассказал, что во время общения с президентом России по пути на байк-шоу обсудил с ним актуальные вопросы жизнедеятельности республики.
"Разговаривали о чем? Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он все запоминает, и когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения", — сказал Аксенов.
Путин приехал в августе на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент РФ стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
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Комментарии1
Политика , Сергей Аксенов , Михаил Развожаев , Владимир Путин , Ночные волки , Республика Крым , Севастополь
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