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В России заявили о появлении условий для решения конфликта в Донбассе 

Lenta.ru 2 часа назад
В РФ увидели условия для решения конфликта в Донбассе
Фото: РИА Новости
Для решения конфликта в Донбассе на основе минских соглашений созданы все условия. Об этом заявил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов, сообщает ТАСС.
По его словам, к такому выводу пришли участники Контактной группы. Грызлов заметил, что 4 сентября состоялось первое после начала работы нового созыва Верховной Рады и парламента Украины заседание. Полпред добавил, что встреча представителей лидеров «нормандской четверки» в Берлине актуализировала приоритеты работы группы в Минске.
«Это, в том числе, введение в действие закона об особом статусе в полном объеме, придание особому статусу бессрочного характера на основе "формулы Штайнмайера", закрепление особого статуса в конституции Украины, а также дальнейшее разведение сил на линии соприкосновения», — подчеркнул он.
29 августа в Киеве состоялось первое заседание избранной на внеочередных парламентских выборах Верховной Рады, на котором было определено руководство парламента и сформирован новый состав кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. В России выразили надежду, что поколение украинских политиков будет более ответственным.
За время силовой операции, которая ведется украинскими властями с апреля 2014 года против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ни один из подписанных пунктов минских соглашений фактически не был выполнен. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, а также документа об особом статусе региона.
Минские соглашения в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе последней встрече с президентом России Владимиром Путиным его французский коллега Эммануэль Макрон настаивал на проведении очередного заседания в «нормандском формате». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 3 сентября заявил журналистам, что дата встречи пока не определена.
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Комментарии3
Политика , Дмитрий Песков , Алексей Гончарук , Борис Грызлов , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Минск
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