Лавров назвал партнёров и противников России

Лавров подчеркнул, что партнёров у России много, но конкретные страны не назвал, «чтобы никого не обидеть».

«С кем-то отношения ближе, теснее, доверительнее, с кем-то — ровные, с кем-то — стабильно негативные, но при осознании необходимости разговаривать друг с другом», — пояснил глава МИД.

По его словам, даже если в отношениях между странами накапливаются проблемы, необходимо уметь договариваться, поскольку в этом и состоит искусство дипломатии.

Лавров также не стал конкретизировать, какие страны можно считать противниками России, но подчеркнул, что «некоторые государства» в своей политике несут реальные угрозы.

«Некоторые страны не осознают опасность, которую для всего человечества представляют новые вызовы, такие как терроризм, организованная преступность, неконтролируемая миграция, продовольственная безопасность, которую человечество никак не может обеспечить, изменение климата и многое другое», — пояснил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что со многими общечеловеческими проблемами можно справиться только сообща. При этом многие «западные коллеги» продолжают руководствоваться исключительно «эгоистическими интересами».