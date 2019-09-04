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Лавров назвал партнёров и противников России 

Рамблер 3 часа назад
Лавров назвал партнёров и противников России
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» на Восточном экономическом форуме рассказал, какие страны можно считать партнёрами, а какие — противниками РФ.
Лавров подчеркнул, что партнёров у России много, но конкретные страны не назвал, «чтобы никого не обидеть».
«С кем-то отношения ближе, теснее, доверительнее, с кем-то — ровные, с кем-то — стабильно негативные, но при осознании необходимости разговаривать друг с другом», — пояснил глава МИД.
По его словам, даже если в отношениях между странами накапливаются проблемы, необходимо уметь договариваться, поскольку в этом и состоит искусство дипломатии.
Лавров также не стал конкретизировать, какие страны можно считать противниками России, но подчеркнул, что «некоторые государства» в своей политике несут реальные угрозы.
«Некоторые страны не осознают опасность, которую для всего человечества представляют новые вызовы, такие как терроризм, организованная преступность, неконтролируемая миграция, продовольственная безопасность, которую человечество никак не может обеспечить, изменение климата и многое другое», — пояснил глава МИД РФ.
Лавров отметил, что со многими общечеловеческими проблемами можно справиться только сообща. При этом многие «западные коллеги» продолжают руководствоваться исключительно «эгоистическими интересами».
«Поэтому мы с такой настойчивостью вместе с нашими партнерами по ОДКБ, СНГ, ШОС, БРИКС, в "двадцатке" настаиваем на необходимости формирования подлинно коллегиальных структур для выработки максимально эффективных решений на все эти угрозы», — резюмировал руководитель дипломатического ведомства.
Комментарии5
Политика , Сергей Лавров , МИД , ШОС , БРИКС , газета "Известия"
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