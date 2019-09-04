Захарова не стала обсуждать обмен между РФ и Украиной

Захарова объяснила, почему МИД не комментирует обмен между Россией и Украиной

Захарова, отвечая на вопрос о сроках возможного обмена, указала, что каждым вопросом должны заниматься официально уполномоченные люди, передает ТАСС.

Он подчеркнула, что «на данном этапе комментировать тему обмена — это исключительно прерогатива госпожи Москальковой и правоохранительных органов».

«Уполномоченный по правам человека в России активным образом занимается этой проблематикой, регулярно комментируя ситуацию в СМИ, и мне пока нечего по этой теме добавить к уже озвученной информации», — сказала Захарова.

Она отметила, что «как только у нас появятся соответствующие материалы, оценки или необходимость что-то прокомментировать, мы это обязательно сделаем».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются, и для того, чтобы все состоялось, требуется провести еще ряд юридических процедур.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.