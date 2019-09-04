Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова объяснила, почему МИД не комментирует обмен между Россией и Украиной 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Захарова не стала обсуждать обмен между РФ и Украиной
Фото: РИА Новости
Проблематика обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной является прерогативой уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и правоохранительных органов, МИД пока нечего добавить по данному вопросу, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Захарова, отвечая на вопрос о сроках возможного обмена, указала, что каждым вопросом должны заниматься официально уполномоченные люди, передает ТАСС.
Он подчеркнула, что «на данном этапе комментировать тему обмена — это исключительно прерогатива госпожи Москальковой и правоохранительных органов».
«Уполномоченный по правам человека в России активным образом занимается этой проблематикой, регулярно комментируя ситуацию в СМИ, и мне пока нечего по этой теме добавить к уже озвученной информации», — сказала Захарова.
Она отметила, что «как только у нас появятся соответствующие материалы, оценки или необходимость что-то прокомментировать, мы это обязательно сделаем».
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются, и для того, чтобы все состоялось, требуется провести еще ряд юридических процедур.
В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.
До этого, 30 августа, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил об отсутствии у Москвы и Киева готовности к обмену удерживаемыми лицами.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин назвал придурками людей, считавших Дальний Восток балластом Путин назвал придурками людей, считавших Дальний Восток балластом Путин оценил слова назвавшей «быдлом» жителей Тулуна чиновницы Путин оценил слова назвавшей «быдлом» жителей Тулуна чиновницы Поклонская подтвердила развод Поклонская подтвердила развод
Комментарии2
Политика , Украина , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Мария Захарова , МИД , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России нашли тайную базу спецназа США
У границ России нашли тайную базу спецназа США204
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным63
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции137
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами1
Украинский язык сочли выдуманным
Украинский язык сочли выдуманным99
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение