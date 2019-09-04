Захарова оценила действия США в Венесуэле

Захарова раскритиковала представительство США по делам Венесуэлы

По словам дипломата, это абсолютно нелегитимная конструкция, которая служит для легализации контактов с самопровозглашенным исполняющим обязанности президента страны Хуаном Гуаидо и дальнейшего давления на законное правительство Венесуэлы.

"Видимо, США, убедившись в провальности силовых сценариев смещения законной венесуэльской власти, пытаются разработать новую стратегию по "восстановлению демократии" в этом государстве", — указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что теперь этим лозунгом оправдывается создание параллельного правительства, нарушение вообще всех норм функционирования правового государства, и, конечно, отсутствие правовых основ в действиях Вашингтона проявляется со всей отчетливостью.

Напомним, 29 августа председатель Национальной ассамблеи Гуайдо заявил о формировании собственного правительства. МИД РФ расценил этот шаг как попытку узаконить двоевластие и создать псевдоправовую реальность, которая ведет к дальнейшей поляризации венесуэльского общества, затягиванию поиска компромиссных решений.