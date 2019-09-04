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Захарова раскритиковала представительство США по делам Венесуэлы 

Российская Газета 9 часов назад
Захарова оценила действия США в Венесуэле
Фото: РИА Новости
Открытие США секции по делам Венесуэлы при посольстве в Колумбии нелегитимно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, это абсолютно нелегитимная конструкция, которая служит для легализации контактов с самопровозглашенным исполняющим обязанности президента страны Хуаном Гуаидо и дальнейшего давления на законное правительство Венесуэлы.
"Видимо, США, убедившись в провальности силовых сценариев смещения законной венесуэльской власти, пытаются разработать новую стратегию по "восстановлению демократии" в этом государстве", — указала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что теперь этим лозунгом оправдывается создание параллельного правительства, нарушение вообще всех норм функционирования правового государства, и, конечно, отсутствие правовых основ в действиях Вашингтона проявляется со всей отчетливостью.
Напомним, 29 августа председатель Национальной ассамблеи Гуайдо заявил о формировании собственного правительства. МИД РФ расценил этот шаг как попытку узаконить двоевластие и создать псевдоправовую реальность, которая ведет к дальнейшей поляризации венесуэльского общества, затягиванию поиска компромиссных решений.
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Политика , Мария Захарова , Хуан Гуаидо , МИД , Венесуэла , Колумбия , США
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