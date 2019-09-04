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Россия пообещала дать отпор западному влиянию 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Россия пообещала дать отпор западному влиянию
Фото: РИА Новости
Россия будет пресекать любые попытки Запада повлиять на ситуацию внутри страны. Об этом сообщил РИА Новости и.о. замдиректора Департамента информации и печати российского МИД Илья Тимохов.
По его словам, прямые и косвенные призывы к участию в несогласованных акциях протеста в России были в заявлениях политиков, дипломатов и журналистов как из Великобритании и других стран Евросоюза, так и США и Канады. При этом информация подавалась ими однобоко, отметил он.
Это говорит о том, что Запад «не стесняет себя выполнением обязательств в вопросах невмешательства во внутренние дела» стран, указал Тимохов. Он добавил, что МИД следит за проявлениями подобной практики.
Ранее сообщалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на вопрос о врагах Москвы. По его словам, Россия готова строить отношения с любыми странами при условии взаимного уважения и равноправия.
В начале августа в МИД обвинили США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ЕС
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