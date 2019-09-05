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Мосгоризбирком назвал число кандидатов на выборы в Мосгордуму 

RT на русском + ещё 17 4 часа назад
Названо число кандидатов на выборы в Мосгордуму
Фото: РИА Новости
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал, сколько человек попало в окончательный список кандидатов на выборы в Мосгордуму седьмого созыва.
«Ранее зарегистрированный в 14-м округе кандидат Сергей Цукасов сегодня получил отказ Верховного суда в удовлетворении его жалобы на решение Мосгорсуда снять его с участия в выборах. Итого в бюллетенях в единый день голосования будут представлены 225 кандидатов в Мосгордуму», — цитирует его ТАСС.
Ранее председатель окружной избирательной комиссии (ОИК) Ирина Вялых сообщила о решении ОИК зарегистрировать кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму.
В июле Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос москвичей о предстоящих выборах в Мосгордуму.
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Политика , Сергей Митрохин , Дмитрий Реут , Сергей Цукасов , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Мосгорсуд , ВЦИОМ , ИТАР-ТАСС
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