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В отказе пригласить Россию на годовщину войны увидели след НАТО 

Lenta.ru + ещё 15 42 минуты назад
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.
«Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве», — сказала Захарова во время выступления на Восточном экономическом форуме.
Она подчеркнула, что мероприятия в Польше превратились «в классическую кампанию по дезинформации и переписыванию истории».
1 сентября в польском городе Велюнь прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На торжествах присутствовали президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.
Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили: об этом в Варшаве сообщили еще в марте текущего года, указав, что решение принималось исходя из «современных, а не исторических реалий». В Кремле действия польской стороны осудили, подчеркнув, что любые мемориальные мероприятия, посвященные такому событию, не могут считаться полноценными без участия Москвы.
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Комментарии14
Политика , Видео , В мире , Мария Захарова , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости , Польша
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