Захарова обвинила Запад в искажении истории

В МИД назвали памятные мероприятия в Польше примером переписывания истории

Мария Захарова. Россия призывает Запад не искажать исторические факты и в своих оценках руководствоваться в первую очередь международным правом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ

По ее словам, прошедшие 1 сентября в Польше мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, превратились в беспрецедентный эпизод переписывания истории. На празднование Варшава пригласила своих нынешних союзников по НАТО ЕС , включая Германию , а вот российскую делегацию звать не стала. Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что своим решением Польша превратила мемориальные мероприятия в действо, полностью подчиненное "единению свободного цивилизованного демократического мира против "сил зла".

"Это ярчайший пример переписывания истории, — заявила Захарова. — Только в этот раз все зашло слишком далеко и превратилось просто в какое-то настоящее мировое глобальное мракобесие".

Она напомнила, что именно Советский Союз удерживал в послевоенное время мир от "полного одичания", сдерживал экспансию, которую пытались реализовать "вожди либерального миропорядка", а также своими силами "воссоздавал экономическую инфраструктуру стран, разрушенных войной".

В связи с этим дипломат призвала западных партнеров отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы и руководствоваться в своих суждениях международным правом, в котором однозначно закреплены итоги Второй мировой войны. При этом она отметила, что Россия и дальше будет напоминать о роли Советского Союза в восстановлении мира.