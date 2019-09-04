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В МИД назвали памятные мероприятия в Польше примером переписывания истории 

Российская Газета + ещё 5 9 часов назад
Захарова обвинила Запад в искажении истории
Фото: РИА Новости
Россия призывает Запад не искажать исторические факты и в своих оценках руководствоваться в первую очередь международным правом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, прошедшие 1 сентября в Польше мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, превратились в беспрецедентный эпизод переписывания истории. На празднование Варшава пригласила своих нынешних союзников по НАТО и ЕС, включая Германию, а вот российскую делегацию звать не стала. Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что своим решением Польша превратила мемориальные мероприятия в действо, полностью подчиненное "единению свободного цивилизованного демократического мира против "сил зла".
"Это ярчайший пример переписывания истории, — заявила Захарова. — Только в этот раз все зашло слишком далеко и превратилось просто в какое-то настоящее мировое глобальное мракобесие".
Она напомнила, что именно Советский Союз удерживал в послевоенное время мир от "полного одичания", сдерживал экспансию, которую пытались реализовать "вожди либерального миропорядка", а также своими силами "воссоздавал экономическую инфраструктуру стран, разрушенных войной".
В связи с этим дипломат призвала западных партнеров отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы и руководствоваться в своих суждениях международным правом, в котором однозначно закреплены итоги Второй мировой войны. При этом она отметила, что Россия и дальше будет напоминать о роли Советского Союза в восстановлении мира.
"Раньше стеснялись, но после той вакханалии, которая была в Варшаве, у нас другого варианта нет", — заключила представитель МИД.
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Комментарии5
Политика , Мария Захарова , МИД , ЕС , НАТО , Варшава , Германия , Польша
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