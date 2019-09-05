Госдума рассмотрит закон об антимонопольном комплаенсе

Законопроект об антимонопольном комплаенсе внесли в Госдуму

Законопроект об антимонопольном комплаенсе и порядке его организации внесли в Госдуму РФ . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Правительственный проект закрепляет в законодательстве понятие антимонопольного комплаенса.

Так называют инструмент, позволяющий предупредить нарушения закона о конкуренции и снизить антимонопольные риски компаний. Для этого хозяйствующие субъекты должны внедрить внутренние системы контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства.

Сейчас за нарушение закона «О защите конкуренции» предусмотрены оборотные штрафы и уголовная ответственность. Также чтобы не допустить нарушения, используются предупреждения.

Отмечается, в случае принятия законопроекта эффективность антимонопольного регулирования повысится. Это позволит создать дополнительные способы обеспечивать соблюдение законов.