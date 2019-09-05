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Законопроект об антимонопольном комплаенсе внесли в Госдуму 

360tv.ru + ещё 9 4 часа назад
Госдума рассмотрит закон об антимонопольном комплаенсе
Фото: 360tv.ru
Законопроект об антимонопольном комплаенсе и порядке его организации внесли в Госдуму РФ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.
Правительственный проект закрепляет в законодательстве понятие антимонопольного комплаенса.
Так называют инструмент, позволяющий предупредить нарушения закона о конкуренции и снизить антимонопольные риски компаний. Для этого хозяйствующие субъекты должны внедрить внутренние системы контроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства.
Сейчас за нарушение закона «О защите конкуренции» предусмотрены оборотные штрафы и уголовная ответственность. Также чтобы не допустить нарушения, используются предупреждения.
Отмечается, в случае принятия законопроекта эффективность антимонопольного регулирования повысится. Это позволит создать дополнительные способы обеспечивать соблюдение законов.
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Политика , Законопроекты , Госдума
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