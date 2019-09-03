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Мутко отругал омбудсмена словами «какой вы на хрен уполномоченный» 

Рамблер 2 часа назад
«Какой вы, на хрен, уполномоченный?»
Фото: Reuters
Вице-премьер РФ Виталий Мутко раскритиковал деятельность иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова-Козлова, заявив, что на него жалуются пострадавшие от паводка предприниматели. Запись выступления Мутко опубликовал на YouTube пользователь Kek's News.
По данным портала Вести.Ru, иркутские бизнесмены пожаловались вице-премьеру, что не могут получить деньги, выделенные из федерального бюджета на восстановление. На совещании в Тулуне Мутко обратился к омбудсмену.
«Вот уполномоченный у нас. Какой вы уполномоченный? Ну вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный?» — возмутился вице-премьер.
Мутко поручил срочно решить проблему жителей многоэтажки в Тулуне
По его словам, бизнесмены подали акты, но мэр Тулуна «не хочет этого делать».
«Но вы-то получаете зарплату. Вы собирательный образ [предпринимателей — прим.ред.]. Я не знаю, что вы там делаете в Иркутской области. Началось наводнение — сядь здесь [в Тулуне]», — сказал Мутко.
Он потребовал, чтобы омбудсмен собрал все акты и срочно пошел с ними в администрацию к тому, «кто за это отвечает», для создания реестра.
Президент РФ Владимир Путин ранее в шутку предложил назначить Мутко мэром Тулуна.
В конце июня на фоне сильных дождей в Иркутской области начались паводки. В городе Тулун вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу, в итоге были затоплены примерно 900 домов, в которых живет около 1700 человек (всего в городе 41 тысяча жителей). Всего в регионе было подтоплено 107 населенных пунктов и почти 11 тысяч жилых домов.
В результате паводков погибли 25 человек, более 38 тысяч пострадали, несколько человек числятся пропавшими без вести.
В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. По данным МЧС, в результате только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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