Нетаньяху захотел встретиться с Путиным

СМИ: премьер Израиля посетит Россию для встречи с Путиным

Точные даты поездки издание не приводит.

Во вторник Нетаньяху сообщил о том, что представители Израиля, России и Соединенных Штатов проводят консультации для организации и проведения новой встречи между главами структур национальной безопасности трех государств.