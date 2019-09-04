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СМИ: премьер Израиля посетит Россию для встречи с Путиным 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Нетаньяху захотел встретиться с Путиным
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в скором времени посетит Россию с визитом, в ходе которого он рассчитывает встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила в среду газета The Jerusalem Post со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
Точные даты поездки издание не приводит.
Во вторник Нетаньяху сообщил о том, что представители Израиля, России и Соединенных Штатов проводят консультации для организации и проведения новой встречи между главами структур национальной безопасности трех государств.
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Политика , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Израиль
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