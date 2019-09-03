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Губернатор Подмосковья раскритиковал чиновников за отписки 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Губернатор Подмосковья раскритиковал чиновников
Фото: РИА Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил максимально уйти от отписок при работе с обращениями граждан. Его слова пригодятся на сайте регионального правительства во вторник, 3 сентября.
«Есть повторные, даже трехкратные обращения, их не более 1,5 тысячи. Они связаны с тем, что люди два или три раза получали отписки», — сказал Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что люди заслуживают внятных и честных ответов. По его словам, в обратном случае граждане разочаровываются в самой системе.
«Мы не имеем право дискредитировать систему, которой уделяем очень серьезное, большое внимание», — заключил Воробьев.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. Ранее Воробьев отмечал возросшую популярность портала, особенно в части решения вопросов по капитальному ремонту.
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Политика , Андрей Воробьев , Московская область
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