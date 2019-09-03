В МИД сочли невозможным прорыв в переговорах по мирному договору с Японией

Позиции России Японии по заключению мирного договора значительно расходятся, потому прорывов ждать не стоит, заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов

Моргулов заявил об этом перед запланированной на 5 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ , передает ТАСС.

Он указал, что не стоит ожидать «прорывов», так как «процесс длительный».

«Совершенно очевидно, что он займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, так что будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения», — добавил представитель МИД России.

Моргулов заявил также, что консультации по вопросам безопасности между Россией и Японией на уровне заместителей министров иностранных дел пройдут в Токио на следующей неделе, передает РИА «Новости».

На встречах будут затронуты вопросы, «связанные с российскими озабоченностями по безопасности, связанные с военным строительством в Японии, деятельностью японо-американского военного союза».

В свою очередь «японские коллеги будут задавать нам вопросы, связанные с их озабоченностями по нашему военному строительству».

При этом вопросы российского военного строительства в ходе переговоров с Японией по мирному договору не обсуждаются.

Напомним, российские Южные Курилы, принадлежность которых оспаривает Токио, на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня изобразили территорией Японии.