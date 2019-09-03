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В МИД сочли невозможным прорыв в переговорах по мирному договору с Японией 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 23 минуты назад
Позиции России и Японии по заключению мирного договора значительно расходятся, потому прорывов ждать не стоит, заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
Моргулов заявил об этом перед запланированной на 5 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) встречей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.
Он указал, что не стоит ожидать «прорывов», так как «процесс длительный».
«Совершенно очевидно, что он займет много времени. Пока позиции сторон существенно расходятся, так что будем продолжать диалог с Японией по тем различиям, которые между нами есть, чтобы продолжать искать пути выхода на взаимоприемлемые решения», — добавил представитель МИД России.
Моргулов заявил также, что консультации по вопросам безопасности между Россией и Японией на уровне заместителей министров иностранных дел пройдут в Токио на следующей неделе, передает РИА «Новости».
На встречах будут затронуты вопросы, «связанные с российскими озабоченностями по безопасности, связанные с военным строительством в Японии, деятельностью японо-американского военного союза».
В свою очередь «японские коллеги будут задавать нам вопросы, связанные с их озабоченностями по нашему военному строительству».
При этом вопросы российского военного строительства в ходе переговоров с Японией по мирному договору не обсуждаются.
Напомним, российские Южные Курилы, принадлежность которых оспаривает Токио, на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня изобразили территорией Японии.
В Совфеде заявили, что это нарушение олимпийской карты и ненужное обострение.
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Комментарии3
Политика , Видео , Синдзо Абэ , Игорь Моргулов , Владимир Путин , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Япония
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