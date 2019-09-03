Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В посольстве РФ возмутились словами Джонсона о Второй мировой войне 

ТК «Звезда» + ещё 2 17 минут назад
В посольстве РФ возмущены из-за слов Джонсона
Фото: EPA
В своем заявлении Борис Джонсон затронул обстоятельства начала Второй мировой войны, отметив, что в 1939 году Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
Посольство России в Лондоне считает неприемлемыми высказывания премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сравнил действия СССР в восточной части Польши с нацистской агрессией.
Напомним, британский политик выступил с видеообращением, которое опубликовал на своей странице в Twitter. В нем он затронул обстоятельства начала Второй мировой войны, отметив, что в 1939 году Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
«Если уж говорить о том, кто, помимо Гитлера, обрек польское государство на трагедию 1939 года, придется вспомнить роль британской дипломатии, которая не только попустительствовала захватнической политике нацистов (Австрия, Чехословакия, Мемель), но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши», — говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Пресс-секретарь посольства добавил, что большая часть россиян и англичан, говоря о Второй мировой войне, чтят советско-британский союз.
«Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании», — завершил дипломат.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин резко высказался о чиновнице, оскорбившей жителей Тулуна Путин резко высказался о чиновнице, оскорбившей жителей Тулуна Генсека ООН пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы Генсека ООН пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы Путин пригласил президента Монголии на празднование 75-летия Победы Путин пригласил президента Монголии на празднование 75-летия Победы
Комментарии1
Политика , В мире , Борис Джонсон , Польша , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о катастрофической ситуации
В Киеве заявили о катастрофической ситуации6
B-2 и F-35B послали «сигнал» России
B-2 и F-35B послали «сигнал» России37
Азара и Соболь отпустили из полиции
Азара и Соболь отпустили из полиции2
Четыре попытки: насильника-неудачника задержали
Четыре попытки: насильника-неудачника задержали3
Поляки продолжают воевать с Россией
Поляки продолжают воевать с Россией137
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия Другое
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение