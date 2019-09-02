«Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к переговорному процессу, сообщает, что причина отсрочки российско-украинского обмена заключёнными заключается в том, что стороны не могут договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу людей.
В частности, речь идёт о передаче Россией 24 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе осенью прошлого года по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.
По данным издания, первоначально военнослужащих планировалось передать украинской стороне с оригиналами уголовных дел. Однако в этом случае у украинских правоохранителей, которые считают задержание моряков незаконным, появляется возможность прекратить уголовное преследование своих граждан.
Автор статьи также раскрыл новую схему работы российских силовиков с уголовными делами украинских заключённых, которая может поспособствовать ускорению процесса обмена. Так, предполагается передать людей украинской стороне с копиями уголовных дел, заверенных нотариусом. В этом случае оригиналы материалов сохранятся в ФСБ России, что позволит рассмотреть их в российском суде заочно. По данным издания, приговор впоследствии может быть использован в качестве обоснования законности задержания и уголовного преследования моряков, которые, по мнению автора статьи, скорее всего будут обжаловать решение российского суда в Европейском суде по правам человека.