Стало известно, почему задерживается российско-украинский обмен заключёнными

«Коммерсант» , ссылаясь на источник, близкий к переговорному процессу, сообщает, что причина отсрочки российско-украинского обмена заключёнными заключается в том, что стороны не могут договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу людей.

В частности, речь идёт о передаче Россией 24 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе осенью прошлого года по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.

По данным издания, первоначально военнослужащих планировалось передать украинской стороне с оригиналами уголовных дел. Однако в этом случае у украинских правоохранителей, которые считают задержание моряков незаконным, появляется возможность прекратить уголовное преследование своих граждан.