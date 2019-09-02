Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, почему задерживается российско-украинский обмен заключёнными 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
«Коммерсант», ссылаясь на источник, близкий к переговорному процессу, сообщает, что причина отсрочки российско-украинского обмена заключёнными заключается в том, что стороны не могут договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу людей.
В частности, речь идёт о передаче Россией 24 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе осенью прошлого года по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.
По данным издания, первоначально военнослужащих планировалось передать украинской стороне с оригиналами уголовных дел. Однако в этом случае у украинских правоохранителей, которые считают задержание моряков незаконным, появляется возможность прекратить уголовное преследование своих граждан.
Автор статьи также раскрыл новую схему работы российских силовиков с уголовными делами украинских заключённых, которая может поспособствовать ускорению процесса обмена. Так, предполагается передать людей украинской стороне с копиями уголовных дел, заверенных нотариусом. В этом случае оригиналы материалов сохранятся в ФСБ России, что позволит рассмотреть их в российском суде заочно. По данным издания, приговор впоследствии может быть использован в качестве обоснования законности задержания и уголовного преследования моряков, которые, по мнению автора статьи, скорее всего будут обжаловать решение российского суда в Европейском суде по правам человека.
Комментарии15
Политика , Украина , ФСБ , ЕСПЧ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о катастрофической ситуации
В Киеве заявили о катастрофической ситуации7
B-2 и F-35B послали «сигнал» России
B-2 и F-35B послали «сигнал» России37
Азара и Соболь отпустили из полиции
Азара и Соболь отпустили из полиции2
В посольстве РФ возмущены из-за слов Джонсона
В посольстве РФ возмущены из-за слов Джонсона1
Четыре попытки: насильника-неудачника задержали
Четыре попытки: насильника-неудачника задержали3
Видео
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
00:41
Лоза раскритиковал мем про «3 сентября»
Общество Шоу-бизнес
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
00:39
Приставы решили судьбу иска к Заворотнюк
Шоу-бизнес
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
03:28
Потерявшаяся в поезде девочка нашлась спустя 20 лет
Происшествия Другое
Израиль атаковали российским «Корнетом»
00:41
Израиль атаковали российским «Корнетом»
Оружие Армия
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
01:25
Выживший в Беслане заложник раскрыл шокирующие подробности
Общество Происшествия
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
02:15
«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»
Политика
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
01:02
Песков рассказал, когда Путин был в Беслане
Политика
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
00:33
Зачем врачи в Турции изъяли органы у россиянки
Происшествия Статьи
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
01:04
Вассерман объяснил пожизненный отказ от секса
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение