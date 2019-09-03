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Ещё один кандидат покинул предвыборную гонку в Мосгордуму 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Еще один кандидат снялся с выборов в Мосгордуму
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что ещё один кандидат снялся с выборов в Мосгордуму.
228 кандидатов, один ещё снялся в 14 округе, — цитирует Реута РИА Новости.
Он рассказал, что до 2 сентября кандидаты имели право сняться с выборов. Однако в особых случаях это право продлевается 6 сентября. По слова Реута, из ранее зарегистрированных участников выборов трое снялись сами, двух снял суд, ещё одного — партия.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально были зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ.
Выборы в депутаты Мосгордумы пройдут 8 сентября.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму устарели и нуждаются в обновлении. Она пояснила, что следует упростить сбор подписей и снизить их количество.
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Политика , Дмитрий Реут , Элла Памфилова , Мосгордума , Центризбирком России , РИА Новости
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