Еще один кандидат снялся с выборов в Мосгордуму

Ещё один кандидат покинул предвыборную гонку в Мосгордуму

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что ещё один кандидат снялся с выборов в Мосгордуму

228 кандидатов, один ещё снялся в 14 округе, — цитирует Реута РИА Новости.

Он рассказал, что до 2 сентября кандидаты имели право сняться с выборов. Однако в особых случаях это право продлевается 6 сентября. По слова Реута, из ранее зарегистрированных участников выборов трое снялись сами, двух снял суд, ещё одного — партия.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально были зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ.

Выборы в депутаты Мосгордумы пройдут 8 сентября.