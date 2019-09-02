«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе

Путин остался недоволен действиями властей в затопленном регионе

Корреспондент отметил, что междометие вырвалось у Путина после изучения документов на совещании с местными властями о реализации программы по решению жилищных проблем пострадавших. Глава государства некоторое время молчал, а потом произнёс «м-да».

По ещё одной записи , выложенной в Сеть журналистом, становится ясно, что Владимир Путин недоволен действиями региональных чиновников.

«Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», — подчеркнул на том же совещании глава государства.

По данным ТАСС , Владимир Путин поручил проконтролировать ситуацию с выплатами компенсаций пострадавшим от затопления вице-премьеру Виталию Мутко

«Это чрезвычайно важно. Виталий Леонтьевич [Мутко], я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести ее до конца", — цитирует агентство слова Путина, который в ходе встречи с чиновниками подчеркнул, что в результате ЧП жилья лишились более 17 тысяч человек.

В ответ вице-премьер заверил национального лидера, что необходимая работа будет выполнена.

Президент также подчеркнул необходимость завершить восстановление образовательных учреждений в Иркутской области «как можно раньше».