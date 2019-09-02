«М-да»: Путин оценил ситуацию в затопленном регионе

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Путин остался недоволен действиями властей в затопленном регионе 

Рамблер 2 часа назад
Президент России Владимир Путин оценил ситуацию с помощью жителям Иркутской области, пострадавшим от затопления, междометием «м-да». Запись с реакцией национального лидера на своей странице в Twitter разместил журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Корреспондент отметил, что междометие вырвалось у Путина после изучения документов на совещании с местными властями о реализации программы по решению жилищных проблем пострадавших. Глава государства некоторое время молчал, а потом произнёс «м-да».
По ещё одной записи, выложенной в Сеть журналистом, становится ясно, что Владимир Путин недоволен действиями региональных чиновников.
«Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», — подчеркнул на том же совещании глава государства.
По данным ТАСС, Владимир Путин поручил проконтролировать ситуацию с выплатами компенсаций пострадавшим от затопления вице-премьеру Виталию Мутко.
«Это чрезвычайно важно. Виталий Леонтьевич [Мутко], я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести ее до конца", — цитирует агентство слова Путина, который в ходе встречи с чиновниками подчеркнул, что в результате ЧП жилья лишились более 17 тысяч человек.
В ответ вице-премьер заверил национального лидера, что необходимая работа будет выполнена.
Президент также подчеркнул необходимость завершить восстановление образовательных учреждений в Иркутской области «как можно раньше».
«Важно не просто восстановить то, что было, а сделать шаг вперед, сформировать комфортную современную образовательную среду», резюмировал Путин.
Комментарии137
Политика , Видео , Общество , Дмитрий Смирнов , Виталий Мутко , Владимир Путин , Иркутская Область
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