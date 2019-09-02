Путин разрешил студентам-подтопленцам учиться бесплатно

Президент России Владимир Путин согласился, чтобы пострадавшие от наводнения в Иркутской области студенты первых и вторых курсов региональных вузов обучались бесплатно. Об этом сообщает «ПолитРоссия» в понедельник, 2 сентября.

В ходе рабочей поездки глава государства пообщался с жителями Тулуна. Он пообещал, что они смогут получить жилье рядом со своими поселками. Президент также посетил две городские школы, которые восстановили после паводка, и поздравил школьников с началом учебного года.

Он поблагодарил жителей Иркутской области за стойкость в трудной ситуации и за помощь соседям.

В целом Путин остался недоволен ходом работ по ликвидации последствий паводка, и призвал чиновников активней включиться в работу.

Во время последнего визита в затопленный регион 19 июля президент тоже устроил чиновникам разнос. Ранее он приезжал в Братск 29 июня.