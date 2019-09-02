«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»

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Путин раскритиковал назвавшую пострадавших от паводка бичами чиновницу 

Lenta.ru + ещё 10 39 минут назад
Президент России Владимир Путин раскритиковал начальницу пресс-службы правительства Иркутской области Ирину Алашкевич, которую заподозрили в сравнении пострадавших от паводка жителей региона с бичами. Об этом сообщает портал irk.ru.
Глава государства отметил, что ничего не слышал о том, что чиновницу подозревают в таких высказываниях.
«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — сказал он.
Таким образом Путин ответил на вопрос, отправит ли он Алашкевич в отставку, который задал один из жителей Тулуна на встрече с президентом.
Российский лидер также выразил надежду, что соответствующее решение примет губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
На аудиозаписи, распространенной 20 августа, женщина оскорбительно отзывается о пострадавших от наводнения жителях Тулуна, собравшихся на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает чиновница на записи, губернатор сказал, что она должна находиться в Тулуне. На это она говорит, что «не видит смысла туда таскаться». Не исключено, что запись была смонтирована.
Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня 2019 года. Больше всего от стихии пострадали города Нижнеудинск и Тулун. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.
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Политика , Видео , Сергей Левченко , Ирина Алашкевич , Владимир Путин , Иркутская Область
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