«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»

Путин пристыдил чиновницу, назвавшую жертв наводнения «быдлом»

15 августа в Сети появилась аудиозапись, на которой слышен голос, похожий на голос начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич. Женщина комментирует приезд президента в пострадавший от наводнения Тулун и резко отзывается о местных жителях, большинство из которых, по её мнению не достойны компенсации.

««Люди, вся эта бичевня… Вы бы видели, как они одеты! Черт-те как! Два класса образования!» — говорится на записи.

В очередной приезд главы государства в Тулун местные жители спросили президента, ка он оценивает слова местной чиновницы. Путин заявил, что о записи ничего не слышал.

«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь губернатор примет соответствующее решение», — отметил национальный лидер.

В настоящее время губернатором Иркутской области инициирована проверка аудиозаписи, в ходе которой будет дана оценка её подлинности.