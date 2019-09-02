«Не хочу выражаться нецензурно, но она заслуживает»

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Путин пристыдил чиновницу, назвавшую жертв наводнения «быдлом» 

Рамблер + ещё 25 3 часа назад
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнения, высказался по поводу заявления начальника пресс-службы иркутского губернатора Ирины Алашкевич, которая назвала людей, обратившихся за компенсацией «бичевнёй и быдлом». По словам главы государства, подобные высказывания характеризуют чиновницу как непорядочного человека, сообщает сайт irk.ru.
15 августа в Сети появилась аудиозапись, на которой слышен голос, похожий на голос начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич. Женщина комментирует приезд президента в пострадавший от наводнения Тулун и резко отзывается о местных жителях, большинство из которых, по её мнению не достойны компенсации.
««Люди, вся эта бичевня… Вы бы видели, как они одеты! Черт-те как! Два класса образования!» — говорится на записи.
В очередной приезд главы государства в Тулун местные жители спросили президента, ка он оценивает слова местной чиновницы. Путин заявил, что о записи ничего не слышал.
«Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь губернатор примет соответствующее решение», — отметил национальный лидер.
В настоящее время губернатором Иркутской области инициирована проверка аудиозаписи, в ходе которой будет дана оценка её подлинности.
Комментарии261
Политика , Видео , Ирина Алашкевич , Владимир Путин , Иркутская Область
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