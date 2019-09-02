Губернатор Смоленской области уволил двух замов

Губернатор Смоленской области уволил двух своих заместителей

Губернатор Смоленской области Алексей Островский не продлил трудовые отношения со своими заместителями Анной Кожуриной и Русланом Черных из-за угрозы срыва реализации региональных проектов в рамках национальных проектов, находящихся в непосредственном кураторстве данных должностных лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В частности, как сообщили агентству в областной администрации, увольнение Анны Кожуриной, которая курировала вопросы развития физической культуры и спорта, связано с отрицательной динамикой выполнения плана по оборудованию центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также с затягиванием сроков проведения необходимых для этого административных процедур.

Как передает агентство Regnum, в администрации региона сообщили, что сложившаяся ситуация может привести к срыву исполнения основных показателей, обозначенных в региональном проекте «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» в рамках национального проекта «Демография», и сокращение федерального финансирования.