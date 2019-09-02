РФ подозревает Запад во вмешательстве в работу сайтов

Лавров: Россия подозревает Запад во вмешательстве в работу сайтов российских госструктур

По словам министра, тема международной информационной безопасности за последние пару лет существенно обострилась в связи с попытками обвинять Россию во взламывании американских ресурсов в контексте проведения выборов в президенты.

"Ни единое обвинение не получило какого-либо убедительного подтверждения, но этот миф продолжает циркулировать по американским и западным СМИ и продолжает подниматься в выступлениях отдельных западных политиков", — сказал Лавров.