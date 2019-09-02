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Лавров: Россия подозревает Запад во вмешательстве в работу сайтов российских госструктур 

ТАСС + ещё 3 9 часов назад
РФ подозревает Запад во вмешательстве в работу сайтов
Фото: РИА Новости
Россия подозревает, что западные страны вмешивались в работу интернет-ресурсов российских государственных структур. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года.
По словам министра, тема международной информационной безопасности за последние пару лет существенно обострилась в связи с попытками обвинять Россию во взламывании американских ресурсов в контексте проведения выборов в президенты.
"Ни единое обвинение не получило какого-либо убедительного подтверждения, но этот миф продолжает циркулировать по американским и западным СМИ и продолжает подниматься в выступлениях отдельных западных политиков", — сказал Лавров.
"У нас тоже есть основания, причем более солидные, подозревать, что западные коллеги проявляют повышенное внимание к нашим интернет-ресурсам, — подчеркнул глава МИД РФ. — И это не раз проявляется. Об этом говорили и представители Центрального банка России, Сбербанка и других государственных структур".
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Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , МГИМО , Сбербанк России , Центральный банк России
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