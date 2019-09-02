Путин наградил Сторчака и Булаева орденами

Сторчак за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю службу награждён «Орденом почёта».

Булаев за большой вклад в развитие избирательной системы страны и многолетнюю добросовестную работу получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.