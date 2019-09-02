Путин наградил Сторчака и Булаева орденами 

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя министра финансов Сергея Сторчака и зампредседателя ЦИК Николая Булаева государственными орденами.
Сторчак за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю службу награждён «Орденом почёта».
Булаев за большой вклад в развитие избирательной системы страны и многолетнюю добросовестную работу получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин наградил орденом Дружбы худрука киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского и актрису Ирину Купченко.