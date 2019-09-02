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Россия предложила членам НАТО «добровольный мораторий» по РСМД 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Россия предложила членам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом, выступая перед студентами МГИМО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Напомню, что мы, несмотря на разрушение США Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сделали очень важный политический жест. Президент Путин сказал, что договор не существует более, но мы будем действовать зеркально: если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом, если будут испытывать, и у нас такое право будет», — сказал Лавров.
Как отметил глава МИД, президент подчёркивал, что Россия не станет «развёртывать такие ракеты средней и меньшей дальности в случае их создания в тех регионах мира, где не будут развёрнуты системы американского производства».
«И если США воздержаться от развёртывания в Европе ли, в Азии ли, то мы не будем делать таких же шагов. Это серьёзное предложение. По сути дела, мораторий, добровольный мораторий, который мы уже довели до сведения членов НАТО, предложили им коллективно присоединиться к этому мораторию. Они согласием пока не отреагировали», — добавил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию с обвинениями в адрес России в нарушениях ДРСМД, чтобы прикрыть свои планы покинуть соглашение.
Президент поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой крылатой ракеты.
Как отмечали в Кремле, Россия приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием.
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Комментарии1
Политика , Азия , Армия , Видео , Оружие , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , МГИМО , НАТО , США
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