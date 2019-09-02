Россия ответила на предложение Макрона о сотрудничестве

По его словам, яркое выступление президента Франции Эммануэля Макрона говорит о понимании им радикальных изменений, которые происходят в геополитической картине.

«Мы можем только приветствовать такие предложения и инициативы. Главное, чтобы они воплощались в практические дела», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что Россия — «крупнейшая евразийская держава».

Ранее Макрон заявил, что в мире наступает конец доминирования Запада. По его мнению, в настоящее время происходит укрепление новых держав, таких как Китай, который «выдвинулся в первый ряд». Макрон также отметил «очень успешную» стратегию России. Перед этим президент Франции заявил о необходимости разработать совместный с Россией план действий по космосу и киберсфере. Он подчеркнул, что в первой области главными союзниками французов являются не американцы.