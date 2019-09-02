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Россия ответила на предложение Макрона о сотрудничестве 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Москва приветствует инициативу Франции о сотрудничестве в конкретных делах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видеозапись его выступления в МГИМО опубликована на Youtube-канале «Россия 24».
По его словам, яркое выступление президента Франции Эммануэля Макрона говорит о понимании им радикальных изменений, которые происходят в геополитической картине.
«Мы можем только приветствовать такие предложения и инициативы. Главное, чтобы они воплощались в практические дела», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Он также отметил, что Россия — «крупнейшая евразийская держава».
Ранее Макрон заявил, что в мире наступает конец доминирования Запада. По его мнению, в настоящее время происходит укрепление новых держав, таких как Китай, который «выдвинулся в первый ряд». Макрон также отметил «очень успешную» стратегию России. Перед этим президент Франции заявил о необходимости разработать совместный с Россией план действий по космосу и киберсфере. Он подчеркнул, что в первой области главными союзниками французов являются не американцы.
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Комментарии
Политика , Видео , Сергей Лавров , Эммануэль Макрон , МИД , МГИМО , Москва , Франция
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