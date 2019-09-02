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Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной программы 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Лавров оценил ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Фото: Газета.Ru
Глава МИД России Сергей Лавров высказался по поводу ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает РИА "Новости".
По его словам, ситуация по данному вопросу тревожная.
Лавров заявляет, что США в одностороннем порядке не выполняет СВПД и не считает это обязательным. Также, по словам министра, Соединенные Штаты запрещает другим странам мира придерживаться соглашения.
При этом дипломат утверждает, что Россия вместе с остальными участниками данной сделки по иранской ядерной программе выполняют ее.
Кроме того, министр отмечает инициативу президента Франции Эммануэля Макрона, направленную на преодоление кризиса вокруг СВПД.
"Мы надеемся, что эти действия Франции и ее президента принесут результат", — прокомментировал Лавров.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что может увеличить шанс на спасение СВПД.
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Политика , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Эммануэль Макрон , МИД , РИА Новости , США
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